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Başsavcılık, "Töre seçilmedi" dedi

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Başsavcılık, Zorlu Töre'nin Meclis Başkanlığı için 5'inci turda 23 evet, 25 hayır alması sonrası, seçimi kazanmadığı yönünde görüş bildirdi

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Başsavcılık, "Töre seçilmedi" dedi
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Başsavcılık, Zorlu Töre’nin 25 ret, 23 kabul aldığı Meclis Başkanı seçimini kazanmadığı yönünde bir görüş bildirdi.

Töre, geçtiğimiz Perşembe akşamı yapılan Meclis Başkanı seçiminde 25 ret, 23 kabul almış ancak “kazandım, Başsavcı’dan görüş alacağım” diyerek oturumu kapatmıştı.

Zorlu Töre'nin Meclis Başkanlığı için 5'inci turda 23 evet, 25 hayır alması sonrası, Başsavcı Sarper Altıncık,  ‘ret’ oyları kullanılan ‘evet’ oylarından fazla olduğu için Meclis Başkanı seçilemediği kanaatinde olduğunu bildirdi.

Başsavcılık tarafından iletilen olumsuz görüşte taktir, Cumhuriyet Meclisi’ne bırakıldı.

"Salt çoğunluk" ve "5'inci turun iki adayla yapılması gerektiği" noktalarının başsavcılık tarafından da yazıyla meclis başkanlığına iletildiği öğrenildi.

Başsavcı Sarper Altıncık, Anayasa'nın 83. maddesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu seçimlerde, ilk dört oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğunun aranacağını belirtti. Dördüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday arasında beşinci oylama yapılacağı ifade edildi.

Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğü'nün 10. maddesine göre, Meclis Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nın seçimine ilişkin kurallar, Anayasa'nın 83. maddesine paralel düzenlenmiş durumda. Ancak, İçtüzüğün 10. maddesinin 7. fıkrası, tek aday durumunda da benzer kuralların uygulanacağını öngörüyor. Bu durum, ilk bakışta tek adayın herhangi bir çoğunluk aranmadan seçileceği izlenimini yaratıyor. Ancak, kullanılan oy pusulalarında "kabul", "ret" ve "çekimser" seçeneklerinin yer alması, ret oylarının da dikkate alındığını gösteriyor.

Altıncık, yapılan değerlendirmelere göre, eğer ret oyları evet oylarından fazlaysa, Meclis Başkanı'nın seçilemediği kanaatinde olduğunu dile getirdi. Ayrıca, İçtüzüğün 10. maddesinin 7. fıkrasının anlamının yorumlanmasının öncelikle Cumhuriyet Meclisi'ne ait olduğunu hatırlattı.

Öte yandan Zorlu Töre, hem şahsına, hem de meclis başkanlığına yazılan her iki yazıyı da alarak, kamuoyuna bilgi vermedi. Töre, "olumsuz" başsavcı yazısının ardından dün Köşklüçiftlik'teki UBP binasına giderek kısa süre Genel Başkan Ünal Üstel ile görüştü. Töre'nin Üstel'e kısa bir bilgi verdiği ve oğluyla birlikte ayrıldığı görüldü.

Öte yandan Başsavcı Sarper Altıncık’ın görüşünü basına açıklayan Meclis Başkanı Yardımcısı Fazilet Özdenefe, “Sayın Başsavcı, Sayın Zorlu Töre’nin Meclis Başkanı seçilemediği kanaatinde olduğunu bizlere bildirdi. Gelen evrak olarak birazdan Meclisin arşivine gireceğim” dedi.

Başsavcılığın yazılı görüşünün ulaştığı Özdenefe, yazıda, gerekçe olarak ret oylarının kabul oylarından daha fazla olmasının gösterildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yurt dışında olması nedeniyle, Töre şu an kendisine vekalet ediyor. Meclis Başkanlığına ise Fazilet Özdenefe vekalet ediyor.

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