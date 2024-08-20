banner913
banner932
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
3 0
Doğukan’ın hedefi üst üste 3. şampiyonluk
Doğukan’ın hedefi üst üste 3. şampiyonluk
21 0
 
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
Erdal Barut Anı Maçı T. H. Dumlupınar’ın
26 0
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti
52 0
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
Gazimağusa ve Göçmenköy’de sarhoşluk ve rahatsızlık vermekten üç tutuklama
27 0
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
“Örgüt seçimlerine ilişkin ara emirlerindeki artış endişe verici”
32 0
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin
“Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"
29 0
banner1032

BASS: "960 dönüm narenciye yok pahasına kiralanmak isteniyor"

banner1020

banner1045
BASS: "960 dönüm narenciye yok pahasına kiralanmak isteniyor"
banner971
Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Güzelyurt bölgesinde 960 dönüm narenciye bahçesinin yok pahasına kiralanmak istendiği gerekçesiyle Vakıflar İdaresi’ni eleştirdi ve Sayıştay Başkanlığı'na başvuracağını açıkladı.
Vakıflar İdaresi’nde örgütlü ve yetkili sendika olduğunu hatırlatan BASS’tan yapılan açıklamada, Fazıl Polat Paşa çiftliği olarak anılan takriben 960 dönüm narenciye bahçesinin yok pahasına kiralanmak kiralanmak istendiğini iddia etti.
Bahse konu bahçelerin yıllık doğrudan gelir desteğinin yaklaşık 2 milyon TL (yaklaşık 47 bin sterlin) olduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
“2017’den 2022 yılına kadar 3 bin-3 bin 500 ton ürün ve bu üründen yaklaşık 200 bin -250 bin  sterlin yıllık net kâr elde edilirken, idare herhangi bir taban kira belirlemeyerek Fazıl Polat Paşa çiftliğini peşkeş çekmeye hazırlamaktadır.
İdarenin, bahçeleri kiralamak için yıllık olarak ortaya koyduğu rakam olan 60 bin sterlin/yıl, kiracının devletten aldığı narenciye teşviği ile aynıdır. Yani en basit anlatımla, her türlü alt yapısı bulunan 960 dönüm narenciyenin bu yıl ürün satışının tüm hasılatı kâr olarak birilerine peşkeş çekilmek istenmektedir.
Bu konu ile ilgili sendikamız KKTC Sayıştay Başkanlığı’na suç duyurusunda bulunacaktır.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.