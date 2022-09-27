Başpiskopos haddini aştı

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros, Kıbrıs’taki Türk askeri varlığının sona erdirilmesini isteyerek, “Türk askerinin Kıbrıs’ın neredeyse yarısının yasadışı işgalini durdurmasını istemekten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi





Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) askeri varlığı, Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros’u (Ioannis Lambriniadis) rahatsız etti.

Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros, barış için Ada’da bulunan askerlerimizin varlığını “işgal” olarak yorumladı ve Türk askerinin Ada’dan çekilmesini isteyecek kadar küstahlaştı.

New York’ta Kıbrıs Amerikan Örgütleri Federasyonu’nun programında konuşan Elpidophoros, “Kıbrıs’ımızın kurtuluş ve birleşik, müreffeh bir Kıbrıs hedefimize ulaşana kadar mücadelemizi asla bırakmayacağız.” dedi.

Elpidophoros, Kıbrıs Adası’ndaki Türk askeri varlığının sona erdirilmesini isteyerek, “Hepimiz Kıbrıs için adalet ve barış istiyoruz. Bu nedenle, Türk askerinin Kıbrıs Adası’nın neredeyse yarısının yasadışı işgalini durdurmasını istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu sonuca ulaşana kadar çalışmayı asla bırakamayız” şeklinde konuştu.

Elpidophoros daha önce, Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesine karşı skandal sözler sarf etmişti

Amerika Başpiskoposu, daha önce yaptığı bir açıklamada, “Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs’a yönelik ‘saldırgan’ tutumundan kaygı duyuyoruz” ifadesini kullanmıştı. Elpidophoros, Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesinden endişe duyduğunu da dile getirmişti.

İSTANBUL’DAKİ PATRİKLİĞİN BAŞINA GEÇEBİLİR

28 Kasım 1967’de İstanbul Bakırköy’de doğan Ioannis Lambriniadis, geleceğin İstanbul Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Başpiskoposu olarak gösteriliyor. Dünyanın en güçlü ve etkin Rum Ortodoks Patrikhanesi olan İstanbul Patrikliği, bir Rum Ortodoks Başpiskoposu’nun gelebileceği en yüksek makam. Fener Rum Patrikliği’nin başında şu anda Bartholomeos bulunuyor.



