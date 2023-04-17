Başman Group'tan Şampiyon Melekler Köyüne 4 konteyner bağışı

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı’ndan 4 adet prefabrik konteyner ev için 250 Bin TL bağış

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de 10 ilimizi derinden etkileyen ve birçok kaybın yaşandığı deprem sonrasında, barınma en önemli ihtiyaç haline gelmiştir. Bu kapsamda ülkemizde depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’in adının yaşatılacağı, inşaası hızla devam eden konteyner kent için Mevhibe & Mustafa Başman Vakfından anlamlı katkı yapıldı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası üzerinden Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na 4 adet 21’lik konteyner ev yapımı için 250.000TL bağışta bulunuldu.

Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı Başkanı Pınar Başman Süren bağışla ilgili yaptığı açıklamada; Depremde hem ülkemizde hem Türkiye’de yaşanılan kayıpların herkes gibi kendilerini de derinden üzdüğünü, yaralılara acil şifalar, sevdiklerini kaybedenlere de Allah’tan rahmet ve sabırlar diledi. “Paylaştıkça Güçlüyüz’’ diyerek çıktıkları yolda depremzedelerin yaralarını sarmanın hepimizin sorumluluğu olduğunun bilinciyle, depremzedelerin barınma sorunlarına destek sağlayacak bu duyarlı projede Vakıf yetkilileri, Başman Group Of Companies ailesi ve Vakıf bağışçıları olarak yer almaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. Ayrıca depremzedelere Başman Group of Companies bünyesinde istihdam olarak da destek olmaya çalışırken, ileriki günlerde Devletimize bağlı okul, hastane veya sosyal alanların iyileştirilmesiyle ilgili başlatacakları bağış kampanyaları ile ciddi katkılar koymaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetimi, yapılan bu anlamlı ve duyarlı bağış için Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı yönetimine ve bağışçılarına teşekkür etti.

