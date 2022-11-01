CTP Genel Başkanı Erhürman, Kıb-Tek konusunda “Bir sene önceki hikayeyi, bir sene sonra, yepyeni bir sürpriz yumurta gibi önümüze koyuyorsunuz” dedi



Cumhuriyet Meclisi’nde kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman, hükümete yönelik iki sordu.

Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’in geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, “Elektrikle ilgili sorunlara son veriyoruz. Yeni bir modelimiz var. Bu modeli uygulayacağız ve bundan sonra memlekette 3 günlük 5 günlük yakıtımız kaldı tartışmaları bitecek” dediğini anımsattı.

Erhürman, “Memleketin en ciddi sorunlarından biri 2021 Ekim’den bu yana elektrik. Bunu sadece soru olarak soruyorum. Yeni bulunan formül nedir?” diye sordu.

Erhürman’ın bir diğer sorusu ise hayat pahalılığıyla ilgili oldu. CTP lideri Erhürman, “Memleketin her yerinde hayat pahalılığıyla ilgili şikayetler günde bir kez, çeşitli kesimler tarafından gündeme getiriliyor. Meclisin gündemine bir türlü gelmiyor. Şu soruya cevap istiyoruz: Temel gıda maddelerinin ucuzlatılmasıyla ilgili yürüttüğünüz herhangi bir çalışma var mı?” diye sordu.

Başbakan Ünal Üstel’in “Bundan sonra KIB-TEK’e yakıtı Türkiye’deki TPIC şirketi getirecek” sözlerine ilişkin kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı ve Milletvekili Tufan Erhürman, “Bu film tam da böyle başlamıştı. Başladığı noktaya geri döndü” dedi.

“Ekim 2021’den bu yana bu noktadaydık” diyen Erhürman, “Sayın Arıklı, bu kürsüde defalarca söz aldı. Biz TPIC’ten ihalesiz yakıt alımı yapacağız, çok da ucuza gelecek diyerek başlayan sürecin üzerinden 1 sene geçti. 1 senedir yok ihaleye çıkılmaz, yok ihalesiz yakıt alınır. Bu memleket, ton başına 150 Dolara yakıt aldı” ifadelerini kullandı.

KIB-TEK’in 240 bin ton civarında yakıta ihtiyaç duyduğunu, ancak hükümetin 150 bin ton ihaleye çıktığını ifade eden Erhürman, “Geriye kalanın TPIC’ten getirilmesi amacıyla bu ihaleye çıkılmıştı. ama TPIC ne dedi? Size verebileceğim yüzde 1 kükürt oranına sahip yakıtımız yok. Bu da yaşandı. Şimdi ne oldu da hallolabildi? Neden 1 buçuk senedir halledilmiyordu? Bu atacağınız adım ihale yasasına uygun mu?” sorularını sordu.

Toplumun bir yılı aşkın süredir, KIB-TEK’ten başka bir konu konuşamaz olduğunu ifade eden Erhürman, “1 sene önceki hikayeyi, 1 sene sonra, yepyeni bir sürpriz yumurta gibi önümüze koyuyorsunuz” dedi.

Erhürman, TPIC’in bir şirket olduğunu da anımsatarak, “Siz devletten devlete bir anlaşma diyorsunuz ama TPIC, bir şirkettir. Siz, bir şirketten ihalesiz alım yapmaktan söz ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.



