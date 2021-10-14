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“Baskıyla, zorlamayla buraya kadar”

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Hükümet zaten çoktan bitmişti, şimdi malumun ilanını yapıyor” dedi

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“Baskıyla, zorlamayla buraya kadar”
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Özyiğit, sosyal medyadan hükümetin istifa kararını değerlendirdi. 
Özyiğit’in açıklaması şöyle:
“UBP-DP-YDP azınlık hükümeti zaten çoktan bitmişti.
Bunu kendileri de biliyordu.
Şimdi sadece malumun ilanı yapılıyor.
Baskıyla, zorlamayla buraya kadar.
Zaten görevde kaldıkları her gün toplumun, ülkenin geleceğinden çalmaktaydılar.
Şimdi yeni bir süreç başlıyor.
Toplum yaşanan tüm bu süreci baştan sona değerlendirmeli.
Bu saatten sonra derhal seçime gidilmelidir”.
 
 
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