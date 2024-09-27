“Baskılara boyun eğmeyin”

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Ömüraliyev ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk devletlerine, Kıbrıs Türk halkının kuşatma altına alınmasını amaçlayan baskılara boyun eğmemeleri çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk devletlerine, Kıbrıs Türk halkının kuşatma altına alınmasını ve görünmez kılınmasını amaçlayan baskılara boyun eğmemeleri çağrısında bulundu.

Tatar, “Neyse ki, Türkiye gibi güçlü bir ülke bizi destekliyor ve biliyoruz ki Türk Devletlerinin kalbi bizimle. Biz aynı Türk milletinin evlatlarıyız ve ortak bir tarihe ve kültüre sahibiz” dedi.

79. BM Genel Kurulu çalışmaları kapsamında New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’nin 79. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada KKTC ve Macaristan’ın gözlemci üyelikleriyle Türk Devletleri Teşkilatı’nı güçlendirdiklerini söylediğini anımsattı.

Kıbrıs Türk halkının eşit, müktesep hakları bulunduğunu, Kıbrıs Türk halkını KKTC’nin temsil ettiğini kaydeden Tatar, adada bulunan iki eşit halkın kendilerini yönettiklerini ve bugün Kıbrıs’ta iki devlet olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:

“KKTC devletinin sınırları vardır, kendi Cumhurbaşkanlığı, Parlamentosu ve Yargısı ile egemen ve demokratik bir devlettir. Devletimizin kendi polis gücü, güvenlik kuvvetleri, kurumları ve devlet organları vardır. Kıbrıslı Türkler, ayrı bir dili, kültürü ve dini olan bir halktır. Devletimiz vardır ve bu bir gerçektir. Bu nedenle uluslararası toplumu ve TDT’yi Kıbrıs Türk halkına yardımcı olmaya, halkımıza karşı yapılan adaletsizliği sona erdirmeye ve devletimizin tanınmasına destek vermeye çağırıyoruz. Bildiğiniz gibi, KKTC 2022’de Özbekistan’da düzenlenen zirvede oy birliğiyle TDT’ye gözlemci üye olarak kabul edildi. Bir kez daha, bu konuda yoğun çaba sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve anayasal ismimizle gözlemci üyeliğimizi onaylayan tüm Türk Devletlerine teşekkür ediyorum.”

KKTC’nin TDT ve üye devletlerle çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştirmeye devam ettiğini kaydeden Tatar, “Türk kardeşlerimize, Kıbrıs Türk halkının kuşatma altına alınmasını ve görünmez kılınmasını amaçlayan baskılara boyun eğmemeleri için çağrıda bulunuyorum. Neyse ki, Türkiye gibi güçlü bir ülke bizi destekliyor ve biliyoruz ki Türk Devletlerinin kalbi bizimle. Biz aynı Türk milletinin evlatlarıyız ve ortak bir tarihe ve kültüre sahibiz. Azerbaycan’a yaptığım son ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletlerinin birliğine olan güçlü inancını ve bu birliğin çeşitli alanlarda yaratacağı gücü vurguladı ve TDT’de KKTC’nin önemini vurguladı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kırgızistan’ı ziyaret ettiğini ve Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov’un KKTC’ye desteğini ifade ettiğini de aktardı.

Bunların hepsinin kısa bir süre içinde elde edilmiş başarılar olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC iki yıl önce TDT’ye kabul edildi ve yalnızca Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde değil, aynı zamanda farklı devletlerin diğer kurum ve organlarıyla da Türk Devletleri ile ilişkilerini hızla geliştirmektedir” dedi.