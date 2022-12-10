“Başkent’i aydınlığa kavuşturacağım”

UBP’nin LTB Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa belediye başkanlığına gönülden gelen bir hizmet aşkıyla aday olduğunu belirtti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Mühendis Mimar Odaları Birliği’ni ziyaret ederek projelerini ve vizyonunu anlattı.

Belediyenin borcunun 334 milyon TL’ye ulaştığının mevcut başkan tarafından da kabul edildiğini ifade eden Gardiyanoğlu, özel sektöre olan borcun ise miktarının bilinmediğinden ötürü bu rakama dahil edilemediğini söyledi.

“Derdim makam olsaydı aday olmazdım, çünkü zaten şu anda halkın verdiği bir görevi yürütmekteyim” diyen Gardiyanoğlu, Lefkoşa belediye başkanlığına gönülden gelen bir hizmet aşkıyla aday olduğunu vurguladı.

Sadık Gardiyanoğlu, sokak lambaları konusunda büyük bir hassasiyet ve kararlılık taşıdığını vurgulayarak, “KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı ile görüşerek hizmet alımı konusunda anlaştım. Göreve gelir gelmez buna ilişkin protokolü imzalayarak Başkent’i hak ettiği aydınlığa kavuşturacağım” dedi.

Öte yandan Sadık Gardiyanoğlu, Haspolat’ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Gardiyanoğlu, Lefkoşalılar’ın belediyeye ilişkin yaşadıkları sorunlarını ve hizmet taleplerini dinledi.

Adaylardan birisinin Brüksel’e giderek video çektiğini anımsatan Gardiyanoğlu, “Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kaderi oraya mı kaldı” diye sordu.

Kendisinin de Avrupa Birliği yetkilileriyle Lefkoşa için planladığı projelere ilişkin görüşme yaptığını ifade eden Gardiyanoğlu, ancak ilk olarak Anavatan Türkiye’nin kapısını çaldığını söyledi.

Sadık Gardiyanoğlu, “ne zaman başımız sıkışsa, ne zaman ayağımız taşa takılsa, ne zaman kalbimiz ağrısa yardımıza ilk Anavatan Türkiyemiz gelir” dedi.

Gardiyanoğlu, mevcut başkanın belediyenin borcuna ilişkin gerçekleri söylemediğini ifade ederek, sekiz buçuk yıllık sürede sadece iki projenin hayata geçirilmesini eleştirdi.

Belediyenin toplam 334 milyon TL olan borcunu iki buçuk yılda sıfırlayacağını dile getiren Gardiyanoğlu, borçsuz bir LTB yaratacağının sözünü verdi.

“hala eleştirdikleri Cemal Bulutoğluları zamanında alınan çöp kamyonlarını kullanıyorlar” diyen Gardiyanoğlu, ilk 6 ayda tüm araç filosunu yenileyeceğini söyledi.

Sadık Gardiyanoğlu, Haspolat’ın sorunlarını iyi bildiğini ifade ederek, “Haspolat’ta ışık yok, kaldırım yok, asfalt yok, kanalizasyon yok. Haspolat’ta ne var? Sivrisinek var” dedi.

Gardiyanoğlu, Haspolatlılar’a tüm bu sorunları bir yıl içerisinde çözeceğinin sözünü verdi.



