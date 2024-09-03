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Başkent trafiğinde keşmekeş

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Lefkoşa’da bazı bölgelerde devam eden kanalizasyon çalışması nedeniyle yaşanan yoğun trafik, hayatı felç etti

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Başkent trafiğinde keşmekeş
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Başkent Lefkoşa’da bazı bölgelerde devam etmekte olan kanalizasyon çalışması nedeniyle şehrin birçok noktasında trafikte aksamalar meydana geliyor.

Özellikle haftanın ilk iş günü olan dün sabah saatlerinde yaşanan yoğun trafik hayatı felç etti.

Bir süredir devam eden kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Lefkoşa’da kimi yollar trafiğe tamamen kapatılırken, kimi yollarda da kontrollü akış sağlanıyor.

Okulların açılmasına çok kısa bir süre kalmışken devam eden çalışmalar ve ortaya çıkan trafik keşmekeşi endişeye sebep oluyor.

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