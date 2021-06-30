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Başkent, Salı Pazarı’na kavuştu

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Merkez Lefkoşa içerisinde dünden itibaren Salı Pazarı kurulmaya başlandı

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Başkent, Salı Pazarı’na kavuştu
 
 
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından geçen hafta açılışı yapılarak hizmete giren “Merkez Lefkoşa” içerisinde dünden itibaren Salı Pazarı kurulmaya başlandı.
Açılan pazar ile Lefkoşa’da ilk kez salı günleri sebze-meyve, konfeksiyon, kitap, takı, el işi gibi farklı stantlar bir arada yer alıyor.
Salı Pazarı sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da pazarı ziyaret ederek, Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli ve esnafla kahvaltı yaptı, stantları gezdi ve alışveriş yapan yurttaşların görüşlerini aldı.
Küçük Kaymaklı’da Özker Özgür Caddesi üzerinde; açık pazar, çarşı ve etkinlik /organizasyon alanı şeklinde toplam 12 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Merkez Lefkoşa’da 410 araçlık otopark bulunuyor.

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