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Başkent Lefkoşa'da Bölgesel Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Nisan ayında başlattığı bölgesel temizlik çalışmaları devam ediyor.

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Başkent Lefkoşa'da Bölgesel Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
 

Çalışmalar kapsamında sokaklar ile kaldırımların temizliği yapılırken, yangın tehlikesi oluşturan aynı zamanda sinek, böcek ve yılan üremesine sebep olabilecek boş arsa ve arazilerin de temizliği yapılıyor.

Belediye açıklamasına göre, 11 bölgede temizlik çalışması tamamlandı, 4 bölgede çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar, arazi temizliklerini yapan ekipler ile 2 traktör, 1 dozer, 2 kamyon 1 greyder ve çıkan atıkları kaldırmada görevlendirilen 2 çekirge ekibi tarafından yapılıyor.

Ana caddelerin, bulvarların, bayram yerleri ve mezarlıkların temizliklerinin yanı sıra Surlariçi, Köşklüçiftlik, Kumsal, Çağlayan, Küçük Kaymaklı, Yenişehir, Taşkınköy, Gelibolu , Kızılay ,Ortaköy ve Hamitköy bölgelerinin temizliği tamamlandı.



-Ağustos’un ilk haftası Göçmenköy, Marmara ve Dumlupınar temizleniyor

21 Temmuz itibarı ile Metehan bölgesinde temizlik çalışmalarına başlayan ekipler bu bölge temizlendikten sonra Ağustos ayı ilk haftası itibarı ile Göçmenköy, Marmara ve Dumlupınar ’da çalışmalarını sürdürecek.

Hava sıcaklıkların artması ile çalışma saatlerini günün ilk saatleri şeklinde düzenleyen LTB Temizlik Şubesi ekipleri, bu bölgelerin ardından kış aylarına hazırlık amacı ile ana cadde ve yolların temizliğinin yanı sıra Eylül ayında belediye sınırları içerisindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında temizlik çalışmalarını tamamlayacak.





 
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