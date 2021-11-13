banner583
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
10 0
Devlet ciddiyetine bakın!
Devlet ciddiyetine bakın!
169 0
 
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
24 0
İklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele etmenin 7 yolu
İklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele etmenin 7 yolu
11 0
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
35 0
“Denetimler artırılmalı”
“Denetimler artırılmalı”
27 0
UKÜ hata yapmadı:28-18
UKÜ hata yapmadı:28-18
15 0
banner661
banner726

“Başkanımız yanlış yönlendirilmiş olabilir”

banner476

Eski Sağlık Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ünal Üstel, Kıbrıs TV'de soruları yanıtladı.

banner714
“Başkanımız yanlış yönlendirilmiş olabilir”
banner721

Sağlık Bakanlığı görevinden alınmasıyla ilgili konuşan Üstel şöyle dedi:
“UBP olarak, önemli bir kurultay süreci yaşadık. Sonrasında yeni bir hükümet kuruldu. Sanırım Sayın Genel Başkanımıza birileri yanlış bir şeyler söyledi, yanlış yönlendirildi. Birilerinin etkisinde kaldı. Ve görevden alındım. Bu gayet normal, bunlar siyasette var. Dargın veya küskün değilim. Ben görev verildiği sürece en iyisini yapmak için çalışırım. UBP beni her makama getirdi. Benim makam merakım veya talebim hiçbir zaman olmadı. Yeni dönemde istikrarı yakalamak zorundayız. En iyi kararı yine halk verecek."  
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.