“Başkanımız yanlış yönlendirilmiş olabilir”

Eski Sağlık Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ünal Üstel, Kıbrıs TV'de soruları yanıtladı.



Sağlık Bakanlığı görevinden alınmasıyla ilgili konuşan Üstel şöyle dedi:

“UBP olarak, önemli bir kurultay süreci yaşadık. Sonrasında yeni bir hükümet kuruldu. Sanırım Sayın Genel Başkanımıza birileri yanlış bir şeyler söyledi, yanlış yönlendirildi. Birilerinin etkisinde kaldı. Ve görevden alındım. Bu gayet normal, bunlar siyasette var. Dargın veya küskün değilim. Ben görev verildiği sürece en iyisini yapmak için çalışırım. UBP beni her makama getirdi. Benim makam merakım veya talebim hiçbir zaman olmadı. Yeni dönemde istikrarı yakalamak zorundayız. En iyi kararı yine halk verecek."

