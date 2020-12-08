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Başkan yardım istiyor

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Lapta’daki hortum felaketinde çatısı tamamen uçan ve halen evlerinin tamiratı yapılamayan aile, belediye başkanının ricası ile bir yerde konaklatılıyor. Lapta Belediye Başkanı Aktuğ, bu konuda yardım çağrısı yaptı

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Başkan yardım istiyor
Lapta’da 20 Kasım tarihinde gerçekleşen hortum felaketi ardından çatısı tamamen uçan ve halen evlerinin tamiratı da yapılamayan aile, belediye başkanının ricası ile bir yerde konaklatılıyor.
Siyasilerin hızla ziyaret ederek gittiği Lapta'da yaşanan hortum felaketi ardından yaralar sarılmış değil.
Lapta’da gerçekleşen hortum felaketi ardından çatısı tamamen uçan ve halen evlerinin tamiratı da yapılamayan aile, belediye başkanının ricası ile bir yerde konaklatılıyor.
Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bu konuda yardım çağrısı yaptı.
Katıldığı tv programında konuşan Lapta Belediyesi Başkanı Mustafa Aktuğ şöyle dedi;
“2 yıl önce bu zamanlarda sel felaketiyle göreve başlayan bir belediye başkanıyım. O günlerde kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavurduk. Kendi bütçemizle, kendi kaynaklarımızla… Arkasından yine bir doğal afet: pandemi… Karşıyaka köyünü ardından hortum talan etti. Sıkıntılı bir gündü. Şükür ki birinin canına bir şey olmadı. Bir evin komple çatısı uçtu. Hala yapılamadı… Hala evleri yapılabilmiş değil yani… Bizim ricamızla bir yerde konaklıyorlar… Evlerinin tamiratı nasıl olacak ayrı bir konu… Buradan da bu konuda çağrı yapıyorum, yardım istiyorum. Bize bu insanlara yardım için lütfen ulaşın”
 
 
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