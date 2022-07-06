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Başka suçları da ortaya çıktı

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Taşkent Tavukçuluk çiftliğine girip 3.300 TL değerinde hurda demir ve trapez saçları çalan dört zanlının, Gaziköy’deki hırsızlık olayıyla da bağlantıları belirlendi

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Başka suçları da ortaya çıktı

Taşkent Tavukçuluk Kuzey Etlik çiftliği isimli işyerine girip, 1.320 kg ağırlığındaki toplam değeri 3.300 TL olan muhtelif miktarda hurda demir ve trapez saçları sirkat eden zanlılar Cemaliye Topaloğluları ve Meryem Topaloğluları, polise teslim olan suç ortakları Hasan ve Hüseyin Topaloğluları ile birlikte dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, 1 Temmuz 2022 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Haspolat - Lefkoşa'da 31 yaşındaki zanlı  Cemaliye Topaloğluları ve 37 yaşındaki zanlı Meryem Topaloğluları’nın aranan ve polise teslim olan Hasan ve Hüseyin Topaloğluları ile birlikte Güngör yolu üzerindeki Taşkent Tavukçuluk Kuzey Etlik çiftliği isimli işyerinin güneyinde bulunan tellerini bastırarak içeri girdikten sonra, hurda olarak satılmak için toplu bir şekilde bulunan demirler içerisinden 1.320 kg ağırlığındaki toplam değeri 3.300 TL olan muhtelif miktarda hurda demir ve trapez saçları sirkat ederken işyeri çalışanları tarafından görülmeleri üzerine olay mahallinden konu araç ve sirkat ettikleri malzemeler ile kaçtıklarını anlattı.



Polis, Hamitköy'de çıkmaz bir sokakta kaçmaları engellenerek araçta bulunan Cemaliye Topaloğluları ve Meryem Topaloğluları’nın olay mahalline gelen polisler tarafından suçüstü hali gereği tutuklandıklarını, Hasan ve Hüseyin Topaloğluları’nın ise kaçtığını belirtti.
Polis, olay yerinde bulunan JK 920 plakalı Isuzu van araç ve içerisinde sirkat edilen hurda ve trapez saçların emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların 3 Haziran’da Gaziköy’de meydana gelen hırsızlık olayıyla da bağlantılarının belirlendiğini anlattı.
Polis, mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğundan zanlıların poliste 4 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatı Doğa Zeki, zanlılar Cemaliye Topaloğluları ve Meryem Topaloğluları’nın tutukluluk süresine itiraz etti. 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, Cemaliye Topaloğluları ve Meryem Topaloğluları’nın bir gün, diğer iki zanlının ise üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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