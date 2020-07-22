Vedat Çakır’ın yaşamını yitirmesinin ardından bölge halkı eylem yaptı, Güzelyurt- Girne anayolunu kapattı. "Başka canlar gitmesin” diyerek isyan eden eylemciler, yolda önlem alınmasını istedi

Tepebaşı-Akdeniz Anayolu'nda motosikletiyle Akdeniz’e seyreden 40 yaşındaki Vedat Çakır’ın yaşamını yitirmesinin ardından bölge halkı eylem yaptı.

Civar köylerde oturanlar, meydana gelen ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla Güzelyurt- Girne anayolunu kapattı.

Tepebaşı- Akdeniz köyü arasındaki 8 km’lik asfalt yol kenarlarında 5- 10 cm’lik çökmeler olduğu ve kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle eylem yapan bölgeliler, önlem alınmaması durumunda bu tepkisini sürdüreceğini belirtti.

Yapılan eyleme destek veren Akdeniz Köy Muhtarı Murat Ced, “Başka canlar gitmesin” diyerek isyan etti, yoldaki sıkıntının çözülmesi için seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirtti.

Yoldaki çökmelere ilişkin toprak doldu çalışmalarının yarın başlatılacağını anlatan Ced, bu yönde uzun süredir talepleri olduğunu anlattı.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ise yol kenarları için toprak dolgu çalışması için girişim yaptıklarını kaydederek, “Maalesef yetiştiremedik” dedi.

Akdeniz köyündeki yol kenarlarının yaklaşık 5-10 cm aşağıda kaldığını ifade eden Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bu amaçla yola toprak dolgu yapmak için girişimde bulundukların anlattı. “Maalesef yetiştiremedik” diyen Aktuğ, kazanın nasıl olduğuyla ilgili henüz net bir bilgiye sahip olmadığını anlattı.

Hayatını kaybeden Vedat Çakır’ın aile dostu olduğunu belirten Aktuğ, “Çok üzgünüm, hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Yolun durumuyla ilgili bilgi aktaran Aktuğ, “Yıllarca yapılan temizliklerle yol çukurlaştı. Kalkanlı’da yapılan bir kazı var, bu bölgeye toprakların naklini istedik, bu yolun tadilatı için muhtarın öncülüğünde girişim başlatmıştık. Banket, yolun yaklaşık 5- 10 Cm aşağısında kaldı. Bu da yıllarca greyder ile yapılan temizlik nedeniyle oldu.

Tarım Dairesi ve Orman Bakanlığı’ndan da onay aldık ama maalesef yetiştirmedik. Söylenecek fazla söz yok.” şeklinde konuştu.

AKDENİZ KÖY MUHTARI MURAT CED: “BAŞKA CANLAR GİTMESİN”

Tepebaşı- Akdeniz köyü arasındaki 8 km’lik asfalt yolun, her yıl yapılan ot temizliği nedeniyle zaman aşımında çöktüğünü anlatan Akdeniz Köy Muhtarı Murat Ced, yol üzerinde banket bulunmadığını anlattı. Yoldaki sıkıntının çözülmesi için seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirten Ced, bu nedenle Girne-Güzelyurt anayolunu keserek eylem yaptıklarını kaydetti.

Yakın geçmişte yapılan girişimleri neticesinde yol kenarlarına toprak dolgu yapılmasıyla ilgili çalışmanın yarın başlayacağı bilgisini aldığını ifade eden Ced, “Dün telefonla konuştuk, yarın bu dolgu işlemi yapılacaktı fakat dün akşam acı bir kaza yaşadık. Biz de buna farkındalık yaratmak için çıkıp Girne-Güzelyurt anayolunu kestik.

10- 12 yıllık süreçte banketler çöktü, banket kalmadı. Bu yol yapıldığı ilk günden tüm yetkililere ulaşıp konuyu aktardık, kazaya sebebiyet vermeyelim uyarılarında bulundum, bana sürekli yapılacaktır dendi ama düne kadar hiçbir adım atılmadı” şeklinde konuştu.

Yolda gerekli tadilatın yapılmaması durumunda eylemlerin süreceğini dile getiren Ced, “Başka canlar gitmesin. Keşke bu kaza yaşanmazdan önce bu eylemi yapsaydık.” dedi.