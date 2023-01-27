“Basın tarihine yüz karası”

CTP Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Kıbrıs Türk basın tarihine bir yüz karası olarak geçecek olan dünkü Kıbrıs Gazetesi’nin manşetinin ülkeyi onlarca yıl geriye götürdüğünü vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, 16 yaşındayken bir erkek tarafından öldürülen Helin Reessur cinayetiyle ilgili “Aşk Cinayeti” manşeti atan Özer Kanlı‘nın Genel Yayın Yönetmenliğindeki Kıbrıs Gazetesi‘ni kınayarak, şiddetin normalleştirilmesini asla kabul etmeyeceklerini vurguladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdenefe, Kıbrıs Türk basın tarihine bir yüz karası olarak geçecek olan dünkü Kıbrıs Gazetesi’nin manşetinin ülkeyi onlarca yıl geriye götürdüğünü, temelinde cinsiyet eşitsizliği olan ve kadına yönelik şiddetin önlenememesinin ve tekrarlayan şiddet vakaları ile etkin mücadele edilememesinin sonucu olarak ortaya çıkan, kadın çalışmaları literatüründe ‘femicide’ olarak da isimlendirilen kadın cinayetlerinin; kadınların, kadın olmalarından dolayı eril şiddet yoluyla öldürülmelerini ifade ettiğini hatırlattı.

Özdenefe, “Konu gazete, canice işlenmiş bu cinayeti ‘aşk’ hikayesi olarak topluma duyurmuş, genç kızın cansız bedenini fotoğraflamış ve eklediği detaylarla neredeyse maktulü ve ailesini suçlu göstermiştir. Kadın cinayetlerinin haber yapımında ve sunumunda kullanılan dil, başlık ve görseller çok önemli ve hassastır” dedi.

Gerekçeler ve mazeretler sunularak bu tip cinayetlerin ve şiddet olaylarının ‘normalleştirilmesinin’ kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirten Özdenefe, gazetecilik etik ve kurallarına uymayan, bireyleri etiketleyen (labelling), yas sürecine saygı duymayan, ailenin ve toplumun genelinin travmasını artıran hatta ikincil travma yaşatan, yapıcı değil yıkıcı olan bu çirkin yayını kınadığını kaydetti.

