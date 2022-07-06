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Basın-Sen Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahipleri açıklandı

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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) basın ve ifade özgürlüğü adına düzenlediği Kutlu Adalı Basın Ödüllerine layık görülenler açıklandı.

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Basın-Sen Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahipleri açıklandı
 

Basın-Sen’den verilen bilgiye göre, aday basın emekçileri Basın-Sen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile  Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’ın katılımı ve Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan’ın başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirildi.

 21’inci Kutlu Adalı Basın Ödülleri’nin ödül töreni ile sahiplerine takdim edileceği kaydedildi.

 Ödül alacakların, Kutlu Adalı Vakfı ve Yenidüzen Gazetesi tarafından Kutlu Adalı’nın kabri başında düzenlenen anma töreninde Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir tarafından açıklandığı kaydedildi.

Kutlu Adalı Basın Ödülleri'ne layık görülenler
 
Onur Ödülü: hukukçu Tacan Reynar, 

Basın-Sen Özel Ödülü: Doğuş Özokutan -Vasfi Çiftçioğlu 

Hakan Çakmak Özel Ödülü: Argasdi

 Genç Basın Çalışanları Ödülü: Sonay Orbay (BRTK), Nazire Büyükoğlu ( Mesarya Ajans), Cemre Atabey (Kanal Sim), Kadir Sidal (Özgür Gazete)

En İyi Haber Ödülü: Ayşemden Akın - Mülteciye De Torpil (Bugün Kıbrıs)

Yılın Podcastı: Gamze Fuat

Yılın Tv Yayıncısı: Mustafa Alkan (Kıbrıs Genç Tv)

Basın Emekçisi Ödülü: Murat Obenler (Yenidüzen gazetesi), Gülten Özyakup Sezgin ( Haber Kıbrıs), Nupelda Karabuğday ( Star Kıbrıs-Ada Tv), Arife Tekeli (Kıbrıs Postası), Harun Çebişli (Vatan gazetesi)

Mesleğe Emek Verenler: Eralp Adanır (BRTK), Hurşide Baybora (TAK), Utku Karsu (Kıbrıs gazetesi), Mehmet Moreket (Havadis gazetesi),  Serhan Gazioğlu (Yeniçağ gazetesi)

Spor Basın Ödülü: Çağın Özılgaz (Kıbrıs gazetesi )

Spor Basınına Hizmet Ödülü: Songuç Kürşad (Haber Kıbrıs)
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