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Basın-Sen ile YUDER arasında iş birliği protokolü imzalandı

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Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) ile Yunan Dili Derneği (YUDER) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

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Basın-Sen ile YUDER arasında iş birliği protokolü imzalandı

 

  
BASIN-SEN’den yapılan açıklamada, BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir ile YUDER Başkanı Arif Malek’in imza koyduğu protokolün amacının BASIN-SEN üyeleri ve 1’inci derece yakınlarına YUDER işbirliğinde Yunanca eğitimi vermek olduğu belirtildi. 
BASIN-SEN Başkanı Kişmir, imzalanan iş birliği protokolünden son derece memnun olduklarını belirterek,  protokolün hayırlı olmasını temenni etti.
YUDER Başkanı Arif Malek ise BASIN-SEN ile iş birliği protokolü imzalamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.  Malek, iş birliği protokolü gereğince yakında eğitim çalışmalarının başlayacağını duyurdu

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