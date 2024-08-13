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BASIN-SEN, basına yönelik “saldırıyı” yargıya taşıyacak

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Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Gadara Medya Genel Yayın Yönetmeni Turgut Ergel'in, yayımladığı video içerikli haberin altına “hakaret ile sövme” içeren paylaşım yapıldığını, bunu yargıya taşıyacağını duyurdu.

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BASIN-SEN, basına yönelik “saldırıyı” yargıya taşıyacak
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BASIN-SEN Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sendikamızın üyesi Gadara Medya Genel Yayın Yönetmeni Turgut Ergel'in, yayımladığı video içerikli haberin altına ilgili taşıma şirketi direktörü tarafından alenen yapılan ve hakaret ile sövme teşkil eden içerikli paylaşımları üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Son dönemlerde basın emekçilerinin görevini ifa ederken uğradığı saldırılara dikkat çekilen açıklamada, “Üyemiz Turgut Ergel'in  ailesine yönelik yapılan bu tür paylaşımların 'aileye saygı gösterilmesi hakkını' zedelediği de bir gerçektir ve asla kabul edilir değildir. Ülkemizde yaşanan hukuksuzlukları ve hak ihlallerini kamuoyuna aktaran üyelerimizin anayasal haklarına yönelik yapılan tutum ve davranışlar karşısında her zaman olduğu gibi sessiz kalmayacağımızı ifade etmek isteriz.” denildi.
Basın emekçilerinin sık sık sözlü, psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığının belirtildiği açıklamada, “Basın özgürlüğü, halkın özgürlüğüdür." denilerek, sendika olarak yargı yoluna başvurulacağı, anayasal haklara sahip çıkılacağı ve bahse konu basın emekçisi üye ile ailesinin yanında olunacağı vurgulandı.
 
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