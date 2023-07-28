banner913
banner932
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
8 0
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
12 0
 
Liderimize yapılan bu saygısızlık kabul edilemez
Liderimize yapılan bu saygısızlık kabul edilemez
21 0
Gençlere Konut Sahibi Olma İmkan
Gençlere Konut Sahibi Olma İmkan
33 0
Polis, Gazimağusa’da öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığının tespit edildiğini duyurdu
Polis, Gazimağusa’da öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığının tespit edildiğini duyurdu
24 0
Şenkul'dan Öztürk'e hodri meydan
Şenkul'dan Öztürk'e hodri meydan
57 0
Alara Dünya Şampiyonasında Avrupa’yı temsil edecek
Alara Dünya Şampiyonasında Avrupa’yı temsil edecek
14 0
banner964

Basın Kartı Komisyonu toplanarak, yılın ilk dönem basın kartı başvurularını değerlendirdi.

banner476

37 başvuru incelendi, 28 başvuru olumlu değerlendirildi, 9 başvuru tüzük gereği reddedildi ya da beklemeye alındı.

banner825
Basın Kartı Komisyonu toplanarak, yılın ilk dönem basın kartı başvurularını değerlendirdi.
Basın Kartı Komisyonu toplanarak, yılın ilk dönem basın kartı başvurularını değerlendirdi.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Cenk Mutluyakalı başkanlığında; Gazeteciler Cemiyeti’nden Ertan Birinci, Dış Basın Birliği’nden Fevzi Tanpınar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nden Songuç Kürşad, Haber Kameramanları Derneği’nden Tarkan Kavaz ve onursal üye Erten Kasımoğlu’nun katılımı ile toplanan komisyon toplam 37 başvuruyu inceledi. 28 başvuru olumlu değerlendirildi, 9 başvuru tüzük gereği reddedildi ya da beklemeye alındı.
Basın Kartı Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, belirli kişilerin, resmi olarak basın kartı sahibi olmamasına rağmen sarı basın kartını kopyalayarak ya da taklit ederek kullandıkları yönünde ihbarlar olduğu belirtildi.
Komisyon, bunun tespiti halinde polise ihbarda bulunulacağını açıkladı. Ayrıca, yapılan değerlendirmede Yeni Bakış gazetesinde çalışanlara yönelik yasal sosyal güvenlik yatırımlarının yapılmadığı, bundan dolayı gazetecilerin mağdur edildiği ve tüzük gereği Basın Kartı verilemediği ifade edilerek, Çalışma Bakanlığı göreve davet edildi.
Yeni, süreli ve sürekli basın kartı alanlar Basın Kartı Komisyonu’nun resmi web sitesi basinkarti.org adresinde yer alacak. 

Basın kartı komisyonu diğer toplantısını Aralık ayında yapacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.