37 başvuru incelendi, 28 başvuru olumlu değerlendirildi, 9 başvuru tüzük gereği reddedildi ya da beklemeye alındı.

Basın Kartı Komisyonu toplanarak, yılın ilk dönem basın kartı başvurularını değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcisi Cenk Mutluyakalı başkanlığında; Gazeteciler Cemiyeti’nden Ertan Birinci, Dış Basın Birliği’nden Fevzi Tanpınar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nden Songuç Kürşad, Haber Kameramanları Derneği’nden Tarkan Kavaz ve onursal üye Erten Kasımoğlu’nun katılımı ile toplanan komisyon toplam 37 başvuruyu inceledi. 28 başvuru olumlu değerlendirildi, 9 başvuru tüzük gereği reddedildi ya da beklemeye alındı.

Basın Kartı Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, belirli kişilerin, resmi olarak basın kartı sahibi olmamasına rağmen sarı basın kartını kopyalayarak ya da taklit ederek kullandıkları yönünde ihbarlar olduğu belirtildi.

Komisyon, bunun tespiti halinde polise ihbarda bulunulacağını açıkladı. Ayrıca, yapılan değerlendirmede Yeni Bakış gazetesinde çalışanlara yönelik yasal sosyal güvenlik yatırımlarının yapılmadığı, bundan dolayı gazetecilerin mağdur edildiği ve tüzük gereği Basın Kartı verilemediği ifade edilerek, Çalışma Bakanlığı göreve davet edildi.

Yeni, süreli ve sürekli basın kartı alanlar Basın Kartı Komisyonu’nun resmi web sitesi basinkarti.org adresinde yer alacak.



Basın kartı komisyonu diğer toplantısını Aralık ayında yapacak.

