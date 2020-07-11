"Basın emekçilerini yaşam koşullarını iyileştirmeliyiz"

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Basın Günü mesajında basının demokratik düzene katkısına vurgu yaparak basın-yayın organlarının ekonomik sıkıntılarına dikkati çekti.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, basının, kamuoyunun ülke ve dünya gerçekleri ile buluşturulması, toplumda kanaat oluşturulması, sosyal dayanışmanın temini gibi önemli görevleri bulunduğunu hatırlatarak, basının önemli bir demokratik güç olduğuna vurgu yaptı.

Basın demokrasinin temel yapı taşlarından biridir…

Basın Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Ahmet Savaşan, demokrasinin temel yapı taşlarından biri olan basın camiasının, düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı konumunda olduğuna işaret ederek, bilgilendirici yönüyle basın camiasının, demokrasinin sağlıklı bir şekilde çalışması için belirleyici bir görevi yerine getirdiğine dikkat çekti.

Bilişim Yasası’nın geçirilmesi memnuniyet vericidir…

Ahmet Emin Efendi tarafından yayınlanan ilk Türkçe gazete Saded’in 131’inci yıldönümünde, Basın İş Yasası'nın tam olarak uygulanamamasından kaynaklanan sıkıntılar olmasına ve gazetecilik etik kurallarına bağlılık konusunda sorunlar bulunmasına karşın, ülkemizde basının yaptığı görevin etkili ve sonuç alıcı olabildiğini hatırlatan Savaşan, “internet gazeteciliğinde kalitenin yükselmesine yardımcı olacak Bilişim Yasası’nın geçirilmesi memnuniyet vericidir” dedi.

Basın emekçiler salgın nedeniyle zor koşullarda çalışıyor…

Savaşan, günümüzde basın-yayın organlarının salgın nedeniyle daralan ekonomiden kaynaklanan zorlukları olduğunu ve basın emekçilerinin mesleklerini zor koşullarda icra etmeye çalıştıklarını gözlemlediğini belirterek, “hepimiz, basın-yayın organlarımızın güçlenmesi ve basın emekçilerinin insanca yaşam koşullarında çalışarak demokratik toplumsal düzeninin devamına katkı koymasına yardımcı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Savaşan mesajının sonunda, “Kıbrıs Türk Basını’nın vefakar çalışanlarının Basın Günü’nü en samimi dileklerimle kutlar, toplumu aydınlatmak adına üstlendikleri görevin öneminin bilinciyle, basın mesleğinin gerektirdiği etik değerlere sadık kalarak, halkımıza hizmetlerinin devamını dilerim" dedi.