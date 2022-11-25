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Başıboş köpekler zarara yol açtı

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Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’na giren başıboş köpekler, çim sahayı kazdı, kale filelerini yırttı, süngerleri parçaladı

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Başıboş köpekler zarara yol açtı

 
Güzelyurt'ta başıboş köpekler Güzelyurt Üner Berkalp stadına zarar verdi.
Stada giren köpekler çim sahayı kazdı, kale filelerini yırttı ve süngerleri parçaladı. 



Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda sorumlusu Hasan Özsabancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Stadı ayakta tutmak için verdiğimiz emekler boşa gidiyor dedi."
Özsabancı yetkililerin hayvanlara sahip çıkmasını istedi.
 
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