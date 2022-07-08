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Başıboş köpekler dehşet saçtı

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Başıboş köpekler Hamitköy’de katliam yaptı. Şener Dağaşaner’e ait mandıraya giren köpekler, 20 küçük baş hayvanı parçalayarak öldürdü, 10 küçük baş hayvanı ise yaraladı. Dağaşaner yaşananlar karşısında göz yaşlarına hakim olamadı

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Başıboş köpekler dehşet saçtı

Başıboş köpek sorunu ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Hamitköy’de de sıkıntı ve soruna neden oluyor.
Hamitköy mandıralar bölgesinde son dönemde birçok hayvancının mandıralarına girerek hayvanları parçalamaya başlayan köpekler, Şener Dağaşaner’e ait mandırada önceki gece adeta katliam yaptılar.
Son 3 günde hayvanları saldırıya uğrayan Şener Dağaşaner, mandırasındaki önlemleri artırmasına ve tellerin boyunu yükseltmesine rağmen, hayvanlarının saldırıya uğramasına engel olamadı. İlk 2 gün 5 küçük baş hayvanı köpekler tarafından parçalanan Şener Dağaşaner’in önceki gece ise 20 küçük baş hayvanı parçalandı. Bu arada yaklaşık 10 küçük baş hayvan ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.


Toplamda 25 hayvanı parçalanan Şener Dağaşaner yaşananlar karşısında göz yaşlarına hakim olamazken, gözü gibi baktığı hayvanlarının ölmesine ve emeklerinin heba olmasından adeta kahroldu.
Lefkoşa Türk Belediyesinin bölgeye giderek gerekli önlemleri alması gerektiğini söyleyen Şener Dağaşaner, ağır yaralı olan ve can çekişen bazı hayvanlara ne yapacağını bilemediğini de söyledi. 
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