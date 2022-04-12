Başıboş köpek katliamı

Kaleburnu köyünde ikamet eden Kemal Soybir, çiftliğine giren başıboş köpekler tüm hayvanları öldürdüğünü ve 400 bin TL zararı olduğunu söyledi





Kaleburnu köyünde çiftliği bulunan Kemal Soybir isimli vatandaş güne kabusla başladı.

Hayvan sevgisi ile bilinen Soybir’in çiftliğine giren başıboş köpekler tüm hayvanları öldürdü.

Av zamanı avlanmadığı için ovaya terk edilen av köpeklerinin aç kaldığı için çiftliğine saldırdığını ifade eden Soybir zararının en az 400 bin TL olduğunu ve bugüne kadar başıboş köpek saldırısından en büyük zarar gören çiftlik olduğunu belirtti.

Soybir acısını şu sözlerle paylaştı:

”Değerli arkadaşlar öncelikle bu resimleri paylaştığım için öncellikle herkesten özür dilerim.

Sözlerime başlamadan önce beni tanıyanlar çok iyi bilir ne kadar hayvan sever olduğumu ve hiçbir canlıya zarar vermeyeceğimi de… Fakat bu sabahın saat 6’sında gelen telefonla çiftliğinde katliam var! Gelen konuşmayla yataktan nasıl fırladığımı siz düşünün, ayakkabılarımı bile giyemedim o derece resimde de görüyorsunuz… Peki bu hayvanları bu duruma sokanlar kimler biliyor musunuz?

Avcı arkadaşlarımız… Peki nasıl bu duruma avcılar getiriyor size açıklayım. Adamlar spor amaçlı geliyor ve zevkini yapıyor avlamayan köpekleri ise doğaya bırakıp kaçıyorlar… Doğaya bırakılan köpekler aç kaldıkları için yaşam mücadelesi vermek için çiftliklere saldırıyorlar evet bugünün de talihsizi ben oldum ve bugüne kadar ada genelinde çiftliklere yapılan saldırılarda en büyük zarara uğrayan çiftlikten biriyim diye bilirim. Şu anki zararım abartısız 400.000 TL, bu zararı kim karşılayacak? Size soyluyorum Av Federasyonu mu? Yoksa avcı arkadaşlar mı? Siz zevk yapacaksınız diye bu zor şartlarda üretim yapan halkın ne suçu var ?”

