Başıboş köpek dehşeti

Turunçlu’da ikamet etmekte olan Hasan Yeşilbaş’ın mandırasına dün sabah giren 10 tane sahipsiz başıboş köpek, kuzuları parçaladı. Olayda 25 kuzunun telef olduğu, 26 tanesinin yaralandığı öğrenildi.
Hasan Yeşilbaş sabah mandırasına geldiğinde hayvanlarının 25 tanesini ölü 21 tanesini ise yaralı olarak bulduğunu açıkladı. Yeşilbaş, yetkililerden yardım isteyerek hasarının çok büyük olduğunu ve mağdur olduğunu bildirdi.
Yeşilbaş ailesi sosyal medya hesaplarından dün yaptıkları paylaşımda olayı şöyle anlattı:
Emeklerin ziyan olduğu bir güne uyandık. Bunlar daha hiç bir şey. 25 ölü 26 yaralı. Onların yaşayacakları da muamma! Kuzuları hiç saymadım. Parça parça! Başıboş köpekler yüzünden bakamayacaksanız hayvan sahiplenmeyeceksiniz. Yollara atmak yerine gidip barınaklar var oraya bırakacaksınız. Sözde iki ayaklı hayvan severler!
Mesarya Ahmet Latif sizden isteğimiz yağmurlardan ova yolları gidilmez halde bir an önce bir çözüm bulmanız. Başıboş köpeklerin toplanacağı söylendi ama yine aynı yine zarar ziyan bir çözüm bulunmazsa daha bir çok kişinin canı yanacak.
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