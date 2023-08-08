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Başı boş köpek dehşeti

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Korkuteli köyünde bir ağıla saldıran başıboş köpekler, 20’nin üzerinde koyun ve kuzuyu telef etti, bir danayı ise ağır yaraladı

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Başı boş köpek dehşeti
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Gazimağusa’ya bağlı Korkuteli köyünde ikamet eden Döndü Acı’nın ağılına saldıran başı boş köpekler 20’nin üzerinde koyun ve kuzuyu telef etti, 1 dana ise ağır yaralandı.
Geçimini hayvancılıkla sağladığını belirten ağıl sahibi Döndü Acı, “Mandırama başı boş köpekler musallat oldu, perşembe gününden beri 20’nin üzerinde hayvanım telef oldu ancak kimselere sesimi duyuramadım” dedi.
Korkuteli muhtarı ile belediye başkanının konuyla ilgilenmediğini savunan Acı, şimdiye kadar bir tek Dörtyol polisinin olayla ilgilendiğini söyledi.
Polisin konuyla ilgili birkaç yeri aradığını belirten Acı, onların da telefonlarına cevap veren olmadığını vurguladı. Tarım Bakanı Dursun Oğuz ise konuyla ilgili “Maalesef son zamanlarda bu tür olaylar ile karşılaşıyoruz ancak bu tür hayvan ölümleri sigorta kapsamında değil her hayvan üreticisi kendi tedbirini almakla yükümlüdür’’ açıklamasında bulundu.
 
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