Başhekim Özyılkan taburcu oldu

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, yapılan son testinin de negatif olması nedeniyle taburcu olduğunu açıkladı.

Özyılkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaklaşık 2 hafta önce yakalandığı covid-19 virüsü nedeniiyle 12 gündür devam eden tedavi sürecinin bugün yapılan testinin de negatife dönmesi nedeniyle doktorlar tarafından tabucu edildiği ancak 14 günlük ev izolasyonu döneminin başladığını duyurdu.

Dr. Adil Özyılkan'ın paylaşımı şöyle:

"20 yıldır Doktor ve başhekim olarak görev yaptığım hastanemde bu sefer hasta olarak 12 günüm geçti . Yapılan pcr testlerinde negatife dönüş olunca doktorlarımızın kararı ile taburcu oldum ve şu anda 14 günlük ev izolasyonu dönemim başladı..Bir an önce bu süreci de sonlanıp görevimin başına dönmeyi, amiral gemisinde görev yapan tüm çalışanlarımızın yanında olarak onlara destek olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ev izolasyonu dönemimde sevdiklerimden uzak ve ilk kez ailemden ayrı yeni yıla gireceğim. Önce bir hekim olarak , sonra da bu hastalığa yakalanmış bir kardeşiniz olarak tavsiyem hepimiz bana bişey olmaz demeden, sevdiklerimizle birlikte uzak geçirdiğimiz her günün kıymetini bilerek, hem kendimizi hem de onları korumak adına doktorlarımızın ve uzmanlarımızın önerilerine lütfen uyalım. Şu an tedavi gören tüm hastalarımıza da acil şifalar dilerim, emin ellerde tedavilerinin yapıldığından en küçük bir şüphem yoktur. En yakın zamanda sevdiklerine kavuşmaları dileklerimle...

Daha öncede dile getirdiğim gibi bu süreçte yanımda olan hastanemizin her kademisinde hayatını tehlikeye atarak görev yapan personelime, doktorlarımıza, tüm bürokratlarımıza, aileme ve dostlarıma sonsuz teşekkür ederim.

Daha güzel, sağlıklı ve huzurlu günlerde görüşmek dileğiyle..."