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Başhekim iş başı yaptı

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Covid-19'a yakalanan ve bir ay gibi bir sürede iyileşen Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan dün tekrar görevine başladı

Başhekim iş başı yaptı
 
Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan,  yaklaşık 1 aylık aranın ardından yeniden görev başı yaptı.
Covid 19 testinin pozitif çıkmasının ardından 13 Aralık'ta hastanede tedavi altına alınan Özyılkan, ardından da 14 günlük ev izolasyonunda kalmıştı.
Özyılkan, haberi sosyal medya hesabından duyurarak, ekibiyle beraber mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.
 
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