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Başbakanlıkta güvenlik toplantısı

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Başbakanlıkta vatandaşların yeni yıl kutlamalarını sorunsuz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için alınan önlemler görüşüldü

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Başbakanlıkta güvenlik toplantısı
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Başbakan Ünal Üstel, yeni yılda alınacak önlemleri görüşmek üzere Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Polis Genel Müdür 2'inci Yardımcısı Zafer Zaifer, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile başbakanlıkta toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda vatandaşların yeni yıl kutlamalarını sorunsuz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için alınan önlemler görüşüldü.
Başbakan Ünal Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, “Vatandaşımızın güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir. Ülkemizde 31 Aralık gününün ve gecesinin en güvenli ve huzurlu şekilde geçmesi için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bu vesileyle yeni yılın, tüm halkımıza barış, mutluluk, sağlık ve esenlik getirmesini diliyor, herkesin yeni yılını içtenlikle kutluyorum” dedi.
PGM Müdürü  Kasım Kuni de konuşmasında, yeni yıl günü ve gecesi için tüm polis gücünün  görevde olacağını ifade ederek, halkın yeni yıla huzurlu ve sağlıklı girebilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını vurguladı. Kasım Kuni, "Polis Teşkilatı olarak ilçelerimizde, halkımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girebilmesi için trafik ve asayiş konularında üst düzey tedbirler alınmış olup, görevi başında bulunacak personelimiz tam kapasitede çalışacaktır" dedi.
 
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