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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu farkındalık eğitimlerine devam ediyor

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, bağımlılıkla mücadele çerçevesinde farkındalık eğitimlerini sürdürüyor.

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu farkındalık eğitimlerine devam ediyor
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Komisyon Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen projenin, KKTC genelindeki tüm liselere yönelik olduğunu belirtti.
Açıklamaya göre, eğitimler öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hitap eden üç aşamalı bir programdan oluşuyor. Hatipoğlu, eğitimlerin amacının bağımlılık konusunda bilinç düzeyini artırmak olduğunu vurgulayarak, gençlerin zararlı maddelerden uzak durması ve toplumsal farkındalığın yaygınlaşmasının büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Projenin ilk eğitimi Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleşti ve diğer okullarda da programın devam edeceği belirtildi.
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