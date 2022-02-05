Başbakanlık trafik ışıkları yeniden devrede

Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Başbakanlık trafik ışıklarında meydana gelen arıza nedeniyle, kavşak üzerinde sağa ve sola dönüşler yol ve trafik güvenliği açısından trafik akışına kapatıldı.
Arızanın giderilmesinin ardından kavşaktaki sağa sola dönüşler saat 17.00 sıralarında yeniden trafiğe açıldı.
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