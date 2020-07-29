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Başbakanlık'ta hayvancılarla görüşme yapılıyor

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Başbakanlık'ta hayvancılarla görüşme yapılıyor
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, 60 günlük süt bedeli alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle bugün SÜTEK önünde eylem yapacaklarını açıklamalarına karşın Başbakanlık'tan kkendilerine görüşme talebi gelmesi nedeniyle Birlik binasında beklemeye geçtiler.
Hayvancılar saat 11.00 sıralarında Başbakanlık'tan kendilerine görüşme talebi gelmesi nedeniyle Birlik yönetimi az önce Başbakanlıka gittiler.
Üyeler ise Birlik Binası önünde beklemeye geçti.
 
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