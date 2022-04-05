Başbakanlık önündeki direniş büyüyor

Başbakanlık önünde “Direniş Nöbeti” tutan gençler Direniş Komitesi adı altında örgütlendi



1 Nisan’dan beri Başbakanlık önünde “Direniş Nöbeti” tutan gençler Direniş Komitesi adı altında örgütlendiklerini açıkladı.

Direniş Komitesi adına açıklama yapan Çise Mevlit, örgütlü ya da örgütsüz çok sayıda katılımcının yer aldığı önceki geceki toplantıda parti gömleklerinin çıkarılıp, ortak sorunlara karşı komite çatısı altında birlikte mücadele kararı verildiğini belirtti.

Mevlit, “Bizler Direnişçiler olarak, Başbakanlık önünde başlayan ve haklı taleplerimiz karşılanıncaya kadar devam edecek eylemin bir gençlik hareketi olduğunu, bizim de yurttaş olduğumuzu, bir partiye veya örgüte bağlanmadan gençlerin ve yurttaşların sesini yansıtmak için bu mücadeleye girdiğimizin altını çizeriz” ifadelerini kullandı.

Çise Mevlit, Direniş Nöbeti boyunca, partiler ve örgütler üzerinden herhangi bir propaganda yapılmayacağını kaydetti.

Mevlit, temel hedeflerinin Bakanlar Kurulu’na sunacakları taleplerin kabul görene kadar birlikte direnmek olduğunu belirtti.



