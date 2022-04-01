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Başbakanlık önünde demir bariyerli önlem

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Bugün yapılacak olan “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” eylemi için Başbakanlık binası önüne demir bariyerler yerleştirildi

Başbakanlık önünde demir bariyerli önlem
 
 
Toplumun her kesimi "Yoksullaşmaya Hayır" demek için ayakta!
“Toplumsal Yok oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” sloganı ile bugün Lefkoşa’da düzenlenecek mitinge toplumun her kesiminden destek yağıyor.
Sendikalar zamlara karşı bugün Başbakanlık önüne yürüyecek ve miting düzenleyecek.
Eyleme katılan sendikaların grevde olacağı bugün Bedrettin Demirel Caddesi üzerinden kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek ve Başbakanlık önüne yürünecek. Miting ise 11.30’da başlayacak.
Öte yandan bugün yapılacak olan “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” eylemi için polis Başbakanlık önünde önlemini aldı.
Önlemler çerçevesinde Başbakanlık binası önüne demir bariyerler yerleştirildi.
 
 
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