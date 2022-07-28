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Başbakanlık kavşağında yağmur suyu drenaj çalışmaları salı günü başlayacak

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Başbakanlık kavşağı ile cadde boyunca sel ve taşkın riski bulunan sorunlu alanlara kalıcı çözüm için salı günü yağmur suyu drenaj çalışmasına başlayacaklarını duyurdu

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Başbakanlık kavşağında yağmur suyu drenaj çalışmaları salı günü başlayacak

LTB tarafından yapılan açıklamada, yağmur suyu drenaj çalışmasının okullar açılmadan 40 gün içerisinde tamamlanması planlandığı belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar boyunca trafik düzenlemesinin şu şekilde olacağı kaydedildi:

“Taşkınköy ve Göçmenköy bölgesinden Başbakanlığa doğru gelişte, Gelibolu bölgesindeki yeni köprüye yönlendirme yapılacak. Gelibolu bölgesi üzerinden şehrin içerisinde ulaşılabilecek.

Ortaköy ışıklarından Başbakanlık yönüne gelişte, eski Bixi kola önünden orta refüjde sağlanacak açık alandan Arun’un olduğu karşı şeride yönlendirme yapılacak. Böylece Başbakanlık yönüne gidiş tek şeritten olurken, Başbakanlık Işıkları’ndan Ortaköy’e gidiş yönünde 100 metrelik alanda tek şeritten ilerlenecek.”

- “Trafiğin sorunsuz akışı ve güvenliği için LTB ekipleri gerekli önlemleri aldı”
Trafiğin sorunsuz akışı ve güvenliği için LTB Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi’nin gerekli tüm önlemleri aldığı belirtilen açıklamada, yurttaşların çalışmalar süresince Alo 185 çözüm hattına 7/24 ulaşabileceği ifade edildi.

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