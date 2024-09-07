Başbakanlık Gazimağusa’da Cevdet Yılmaz’ın da katılımıyla “Gazimağusa Maraş Buluşması” etkinliği düzenledi

Başbakanlık, Gazimağusa Maraş MAGEM’de Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımıyla “Maraş Buluşması” adı altında kahvaltı etkinliği düzenledi.
Etkinliğe Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra, Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, Cevdet Yılmaz’ın beraberindeki heyet ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlikte sırasıyla Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yaptı.
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