Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Talaykurt oldu





Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt oldu. Daha önce bu görevi Meftun Orkun yürütüyordu.

Fakat Orkun 4 Nisan'da KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanmıştı. Resmi Gazete'ye göre görevden alam ve atama yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Halil Talaykurt daha önce Merkezi İhale Komisyonu Başkanı olarak görev yapmıştı. Talaykurt Mart 2021'de Sağlık Bakanlığı’nda koordinatörlük görevine getirilmişti.

Ayrıca Talaykurt, 2018 yılında yapılan seçimlerde Demokrat Parti'den İskele Milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti.



