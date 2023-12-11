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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Cahitoğlu başkanlığında toplandı

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Cahitoğlu başkanlığında toplandı
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Başbakanlık Müsteşarı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında Başbakanlık’da bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi; Sivil Savunma Teşkilatının yaptığı bir sunumla, KKTC Afet Müdahale Planı, Kamp bağlamında bakanlık, kurum, kuruluşlar tarafından yapılması gereken hazırlıklar, Türk devletleri teşkilatı sivil korunma mekanizmasının oluşturulması konu başlıkları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu yapılan toplantı hakkında detaylı bilgi vererek, toplantıda; doğal afetler için yapılan çalışmaların durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunularak, ilerleyen dönemlerde hayata geçecek projeler ile ilgili görev dağılımı yapıldığını söyledi.
Cahitoğlu “Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitemiz düzenli şekilde başta deprem olmak üzere yangın, su baskını veya sağlık gibi konularda yaşanacak afetlere karşı alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları konuşmak üzere toplantı gerçekleştirmekte ve tesbit edilen eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.
 
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