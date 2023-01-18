Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelen kamuda örgütlü sendikalar, Maliye Bakanı Alişan Şan’a seslenerek, Başbakan Ünal Üstel’in kendileriyle imzalamış olduğu kamu çalışanlarının ödeneklerinin düzenlenmesine yönelik Protokol’ü görüşmek üzere sendikaları çağırması talebinde bulundu.

Sendikalar, Kamu Görevlileri Yasası Madde 135 ve Başbakan’ın Protokol’ün altındaki imzası gereği, protokol masasına çağrılmaları gerektiğini kaydederek, bugün saat 12.00’ye kadar bir davet almadıkları takdirde, kendilerinin Maliye Bakanlığına gelerek, protokol masasına oturacaklarını belirtti.

Söz konusu protokolün maddelerinin gösterildiği bir pankart kullanılan eylemde, Başbakan Üstel’in imzasının olduğu bir protokolün gereğini Maliye Bakanı Şan’ın yerine getirmediği öne sürülerek, “Başbakan’ın imzasını tanımıyor musunuz” diye soruldu.

