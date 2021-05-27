“Başbakan’ın açıklaması çok acı”

Emekli Savcı, Avukat Hakkı Celal Önen, Adalı cinayetine ilişkin Başbakan Saner’in yorumlarının çok acı olduğunu söyledi ve “Bu faili meçhul bir olaydır. Nasıl kapanmış bir olaydır?” dedi

Emekli Savcı, Avukat Hakkı Celal Önen, Adalı cinayetine ilişkin hem Cumhurbaşkanı Tatar hem de Başbakan Saner’in açıklamalarını eleştirdi, “Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamalarda ‘suç unsuruna’ işaret etti. Çok garip… Başbakan Saner’in yorumları ise çok acı…Bu faili meçhul bir olaydır. Nasıl kapanmış bir olaydır? Başbakan’ın böyle bir açıklama yapması çok acı” dedi.

Önen, bu konuda adım atılması gerektiğine vurgu yaparak, söz konusu dönemde Adalı cinayetine ilişkin tahkikatı yapan kişinin, şu anda PGM Müdürü Ahmet Soyalan olduğunu hatırlattı.

“Dosyanın kaybolduğu söyleniyor” diyen Önen, “Bu olsa bile Ahmet Soyalan’ın kendi şahsi bilgileri, geldikleri noktalar var” şeklinde konuştu.

Kutlu Adalı cinayetine ilişkin ortaya atılan iddialar ve sonrasında izlenebilecek hukuki süreci yorumladı.

Önen, bu tip suçlarda zaman aşımının söz konusu olmadığını söyledi, böyle bir endişenin olmasının yersiz olduğunu kaydetti.

“Bu kadar zaman geçtikten sonra, suçu ispat edecek unsurları bulabilecek miyiz, ne kadar bulacağız… Bu ciddi bir şüphe yaratıyor” diyen Önen, cinayetle ilgili ismi geçen kişilerin Kıbrıs’ta değil, Türkiye’de olduğunu aktardı.

Önen, bu kişilere ulaşılması gerektiğini, TC ile KKTC arasında imzalanan Adli Yardımlaşma Protokolü olduğunu hatırlattı.

Karşılıklı anlaşmaya dayalı soruşturmanın yürütülmesi gerektiğini dile getiren Önen, istenmesi halinde Kıbrıs’tan da bir ekibin Türkiye’ye gidebileceğini, ilgili kişilerin ifadelerinin alınmasına yardımcı olunması gerektiğine değindi.

Önen, “Bağımsız siyasetimiz olmadığımız için, ne kadar bağımsız bir tahkikat olacağından şüpheleniyorum” şeklinde konuştu.

BAŞBAKAN SANER NE DEMİŞTİ?

Başbakan Saner, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin şu açlklamayı yapmıştı:

“1996 yılında yaşanmış bir olay; araştırılması yapılmış, dosyalar düzenlenmiş. Konuyla ilgili aile tatmin olmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar uzayan bir süreç. Sonuç itibariyle kapanmış bir olay, geçen günkü yayınlanan videoya da yapılan açıklamayla tekrar alevlendi”

