“Başbakanın açıklamalarını kimse kaale almasın”

Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğulları, Üstel’in açıklamalarıyla ilgili, “Tam bir tiyatro. Hayvancılar Birliği ile Hükümet arasında, etin fiyatıyla ilgili anlaşma yok. Başbakanın açıklamalarını kimse fazla kaale almasın” dedi





Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Başbakan Ünal Üstel’in açıklamalarıyla ilgili, “Tam bir tiyatro. Seçim öncesi sanki bir şey yapmışlar gibi göstermeye çalışıyorlar, insanlarla dalga geçiyorlar. Hayvancılar Birliği ile Hükümet arasında, etin fiyatıyla ilgili herhangi bir anlaşma yok. Başbakanın açıklamalarını kimse fazla kaale almasın” dedi.

Naimoğulları, Bakanlar Kurulu’nun, “Et fiyatlarını sabitliyoruz” yönünde bir karar aldığını ancak bu kararı alırken birlik ile görüşmediklerini belirtti, “Hayvancılar Birliği ile Hükümet arasında bir protokol imzalanmadı. Kim dinler sizi? Sadece açıklama yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Naimoğulları, “Bakanlar Kurulu’nun ortaya koyduğu şey, bir taban fiyattır. Bu bir çözüm değil. Serbest piyasa koşullarında bu fiyatlara müdahale edemezler” şeklinde konuştu.

Hayvancının üretim maliyetlerinin de düşürülmesi gerektiğini, aksi takdirde bir indirimin beklenemeyeceğini ifade eden Naimoğlulları, “Her yıl Kasım – Aralık aylarında, talebin artması sonucu fiyatlar da artar. Bu her yıl oluyor. Aralık sonuna kadar hayvan fiyatları bir miktar daha yükselebilir. Ama Aralık ayından sonra denge bulunacaktır” dedi.

Naimoğulları, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabahın Haberleri’ isimli programa telefonla bağlandı.

Maliyetlerin düşmediği, denetimlerin ise artmadığı sürece hiçbir şeyin ucuzlamayacağına vurgu yapan Naimoğulları, Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasına işaret ederek, “Neyi ucuzlattılar? Hangi kasap hangi marketçi bugüne kadar başbakanı dinledi?” dedi.

Yaşananları tiyatroya benzeten Naimoğulları, et ürünün maliyeti olduğunu, ürünlerin maliyet altında üretilemeyeceğini kaydetti. Maliyetin düşürülmesi yönünde çağrı yaptığını hatırlatan Naimoğulları, torbasını 150-200 TL’ye aldıkların yemin 500 TL’ye çıktığını kaydetti.

Birileri tarafından gerginlik yaratılmaya çalışan Naimoğulları, büyük firmaların ithal etin getirilmesi yönünde çağrıları olmadığını, Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak’ın sonradan kasap olan, günübirlik hayvan arayan kasapları temsil ettiğini söyledi. Naimoğulları ayrıca Kasaplar Birliği Başkanı Akbıçak'a ağır ithamlarda bulunarak, Akbıçak'ın kasapların yüzde 10'unu temsil ettiğini kaydetti. "Tiyatronun dışında gerçek olan tek şey; üretimdir." dedi. Ortada kasap ile hayvancı kavgası olmadığını belirten Naimoğulları, yetkililerin "eti düşürdük" ifadesinin bir tiyatro olduğunun altını çizdi.

Üreticinin maliyeti altında ürünü veremeyeceğinin altını çizen Naimoğulları, bir dananın büyümesi için 18 ay gerektiğini hatırlattı.

Yılbaşı öncesi üreticinin peşin para istediğini, kasapların ise 45-50 günlük çekle hayvan almaya alıştığını belirtti.

Aracıların yani cambazların aradan kalkması gerektiğini ifade eden Naimoğulları, kasapların yüzde 30 kar koyarak markete et sattığını, marketin de yüzde 30 zam koyarak eti sandığını belirtti.

İthal etin ülkeye gelemeyeceğini kaydeden Naimoğulları, Kıbrıs’ın kuzeyinde canlı et sorunu olmadığını ifade etti.

Naimoğulları, marketelere et satışının yasaklanması gerektiğinin altını çizerek, “En büyük kasaplar 220 TL’ye reklam yapıyor, marketler ise 350 TL’ye et satıyor. Denetim eksikliği vardır...” dedi.