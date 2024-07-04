banner913
banner932
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
9 0
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
37 0
 
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
30 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
41 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
62 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
39 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
36 0
banner1032

Başbakanı Üstel, Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü

banner1020

Üstel, "İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması"nın en büyük anlaşma olduğunu belirtti

banner974
Başbakanı Üstel, Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü
banner971
Başbakan Ünal Üstel, 2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”nın, KKTC ile Türkiye arasındaki “en büyük” anlaşma olduğunu söyledi.

Üstel, TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelerek yakın zamanda imzalanan “2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen öncelikli projeleri ele aldı.
Görüşmeye ilişkin Üstel, KKTC'de yaşayan halk ve ülkeleri için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile sık sık bir araya geldiklerini ve projeleri konuştuklarını aktararak, bugünkü görüşmede de 5 Haziran'da imzalanan anlaşmada öncelik verilecek alanlar üzerine görüştüklerini ifade etti.
Üstel, bu anlaşmanın tarihin “en büyük” protokolü olduğunu ve Türkiye'nin KKTC için 16 milyar liralık bütçe ayırdığını kaydederek, geçmişte 2012'de başlayan "Asrın Projesi"nin 2015'te bittiğini ve KKTC'deki bazı bölgelere su erişimi konusunda adımlar atmaya devam edeceklerini anlattı.
Yenilenen Ercan Havalimanı'nın kullanıma açılmasıyla kısa sürede yüzde 45 yolcu artışı olduğunu aktaran Üstel, ülkedeki bütün ekonomik sıkıntılara rağmen ülke ekonomisinin yavaş yavaş daha iyi bir noktaya geldiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.
Üstel, KKTC'de sağlık ve ulaştırma gibi çeşitli alanlarda ülkenin ihtiyacına göre çalışmalar yapmak ve çeşitli alanlara öncelik vermek için Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştüklerini ifade etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.