Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, MSF heyetini kabul etti

Ataoğlu: “Amacımız ülkemiz sanatçılarının fikir ve sanat eserlerinin telif haklarının korunması”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu (MSF) Başkanı Ferhat Göçer ve heyetini kabul ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki fikir eserleri yasası ve teliflerle ilgili toplantı yaptı.

Başbakan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, MSF heyeti adına Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı Ferhat Göçer, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül ile beraberindeki heyetler ve ülkeden de bazı müzisyenler de yer aldı.

-Ataoğlu

Ataoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Kültür Bakanlığı olarak ülke sanatçılarının üretmeye devam etmesi ve kültürün gelecek nesillere taşınması için yapılacak tüm çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Bu sorumluluk bilincinden yola çıkarak, KKTC’de yürürlükte bulunan Telif Hakkı Yasası’nın güncellenmesi için yapılan çalışmaların hızlandırıldığına işaret eden Ataoğlu, ülke sanatçılarının fikir ve sanat eserlerinin, telif haklarının korunması için ilgili mecralar ve yetkili kişilerle iş birliği içerisinde olduklarını belirtti.

Uzun süredir çalışmaları sürdürülen Kıbrıs Sanat Eseri Sahipleri Birliği Yasası'nı da bir an önce yürürlüğe koymak için çalışmaların hızla devam ettiğini anlatan Ataoğlu, yasanın en doğru şekilde hayata geçmesi için uğraştıklarını vurguladı.

MSF’nin uzun yıllardır telif hakları ve fikir eserlerinin korunması için yaptığı dünya çapındaki başarılı çalışmaların da burada yapılacak yeni yasal düzenlemelere ışık tutacağını söyleyen Ataoğlu, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de oluşturulacak yerel komitelerin ve birliklerin, buradaki fikir haklarının korunması için gerekli çalışmaları yapacağına inandığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, sanatçıların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde fikir eserleri ve telif haklarını savunmak üzere kurulacak birliğin, hazırlanacak yeni yasanın uygulanması ve denetlenmesi konusunda da aktif rol oynayacağını söyledi.

Ataoğlu, Kültür Bakanlığı ve oluşturulacak yeni meslek birliği olarak ülkede çalışmalar yaparken, hali hazırda Türkiye ve dünyada sanatçıların haklarını korumak amacıyla birçok başarılı çalışmaya imza atan MSF’nin bilgi ve tecrübelerinden yararlanacaklarını kaydetti. Fikri Ataoğlu, iş birliği ve anlaşmaların ilerleyen günlerde yapılması için de fikir birliğine vardıklarını belirtti.