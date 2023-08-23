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Başbakan Yardımcısı Ataoğlu Begüm Tekakpınar’ı kabul etti

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Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kırgızistan’da gerçekleştirilen Pop Müzik Festivali Yarışması’nda KKTC’yi temsil eden Begüm Tekakpınar’ı kabul etti.

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Başbakan Yardımcısı Ataoğlu Begüm Tekakpınar’ı kabul etti
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Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kırgızistan’da gerçekleştirilen Pop Müzik Festivali Yarışması’nda KKTC’yi temsil eden Begüm Tekakpınar’ı kabul etti.
 
Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Bakanlığa bağlı Kültür Dairesi’nin koordinasyonu ve katkılarıyla katıldığı yarışmada Begüm Tekakpınar birincilik elde etmişti. Ziyarette Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da hazır bulundu.
 
Kabulde yaptığı konuşmada Begüm Tekakpınar, genç sanatçılara imkan sağlayıp destek verdikleri için Kültür Dairesi Müdürü Zaimoğlu ile Bakan Ataoğlu’na teşekkürlerini sundu.
 
Bakan Ataoğlu ise ambargolar altında mücadele veren gençlerin her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, oluşan her fırsatta ülke gençlerinin yurt dışında neler yapabileceğini gösterdiklerini belirtti.
 
Kırgız Cumhuriyeti Kültür Bilgi Spor ve Gençlik Bakanlığı ile TÜRKSOY’un işbirliğinde düzenlenen yarışmaya KKTC adına ilk kez katıldıklarını anlatan Ataoğlu, ilk temsiliyette Begüm’ün böylesi güzel bir başarı sağlamasının sevinç yarattığını kaydetti.
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