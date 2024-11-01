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Başbakan Üstel YDÜ Hastanesi’ne sevk edildi

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Başbakan Üstel YDÜ Hastanesi’ne sevk edildi
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Mide rahatsızlığı nedeniyle bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Başbakan Üstel, ambulansla YDÜ Hastanesi’ne sevk edildi.

YDÜ Hastanesi’nde ileri tetkikler yapılacak olan Üstel’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Öte yandan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Ünal Üstel’in, gastroenteroloji konsültasyonu yapılması amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı.

 Dinçyürek, bugün sabah mide şikayetiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne başvuran Başbakan Ünal Üstel’in tetkiklerinin yapılmasının ardından, gastroenteroloji konsültasyonu yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

 Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gastroenteroloji konsültasyonu yapılamamasından dolayı Başbakan Üstel’in tetkik ve konsültasyonunun yapılması için Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.

Dinçyürek, Başbakan’ın tedavisinin sürdüğünü söyledi.
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