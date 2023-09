Başbakan Üstel, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra yayımlanan bildiriyi değerlendirdi

“Bildiride yer alan ifadeler, Anavatan Türkiye’nin, güvenliğimizin söz konusu olduğu her durumda, kayıtsız ve şartsız yanımızda olduğunun ve olacağının bir kez daha açık teyididir”

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra yayımlanan bildiride, Türkiye’nin, uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hakları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve huzurunun teminatı olmaya devam edeceği vurgusunun önemine işaret etti.

Başbakan Üstel, bildiride yer alan bu net ifadelerin, Anavatan Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkının güvenliği söz konusu olduğu her durumda, kayıtsız ve şartsız yanında olduğunun ve olacağının bir kez daha açık teyidi olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra yayımlanan bildiriyi değerlendirdi.

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının haklı davalarında, Anavatan Türkiye’nin her platformda Kıbrıslı Türkler adına ortaya koyduğu, bu dik duruş ve kararlılığın halkımıza güç ve güven verdiğine işaret etti.

Başbakan Üstel'in açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra yayımlanan MGK bildirisinde;

Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve Kıbrıs Türklerinin en temel insani ihtiyaçlarına yönelik çifte standartlı tutum ve faaliyetlerinin tarafsızlık yükümlülüğüyle bağdaşmadığı ve itibarını zedelediği; bu çerçevede, barış gücünün KKTC’deki faaliyetlerinin KKTC makamlarıyla varacağı bir yazılı mutabakat yoluyla hukuki zemine oturtulması ihtiyacının bir kez daha ortaya çıktığı ifadelerine yer verilmiş ve Türkiye’nin, uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hakları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve huzurunun teminatı olmaya devam edeceği vurgusu yapılmıştır.

Bildiride yer alan bu net ifadeler, Anavatan Türkiye’nin, güvenliğimizin söz konusu olduğu her durumda, kayıtsız ve şartsız yanımızda olduğunun ve olacağının bir kez daha açık teyididir.

Haklı davalarımızda, Anavatan Türkiye’nin her platformda Kıbrıslı Türkler adına ortaya koyduğu, bu dik duruş ve kararlılık, milletimizin et ve tırnak gibi ayrılmaz bir parçası olan halkımıza güç ve güven vermektedir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, kararlı, cesur ve samimi bu duruşundan dolayı şahsım ve halkımız adına teşekkür ediyorum."