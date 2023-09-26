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Başbakan Üstel, Müslüman aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı

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Başbakan Üstel, Müslüman aleminin Mevlid Kandili'ni kutladı
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Başbakan Ünal Üstel, tüm Müslüman aleminin Mevlid Kandilini kutladı.


Başbakan Üstel, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.
Üstel mesajında, “Tüm Müslüman aleminin Mevlid Kandilini en içten duygularla tebrik ediyorum. Bu mübarek günün dargınlıkların bitmesine, kardeşlik duygularının pekişmesine, halkımızın birlik ve beraberliğinin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.
 
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