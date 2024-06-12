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Başbakan Üstel: “İsias Otel davası Kıbrıs Türk halkı için ortak bir hukuk mücadelesine ve davaya dönüştü”

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Başbakan Üstel: “İsias Otel davası Kıbrıs Türk halkı için ortak bir hukuk mücadelesine ve davaya dönüştü”
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Başbakan Ünal Üstel, İsias Otel davasının Kıbrıs Türk halkı için ortak bir hukuk mücadelesine ve davaya dönüştüğünü söyledi.

“İsias davasıyla ilgili yargılanma sürecinde ailelerimizin yanındayız” diyen Başbakan Üstel, yasalar çerçevesinde verilebilecek en yüksek ve caydırıcı cezaların uygulanması için ısrarla davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.
İsias Otel duruşması için Adıyaman'da bulunan Başbakan Üstel, mahkeme öncesi basına açıklama yaptı. 


Başbakan Üstel, 6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan asrın felaketinde kaybedilen canlara Allah’tan rahmet dileyerek, “Bu felakette biz de KKTC olarak Şampiyon Meleklerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı kaybettik. Acımız çok büyük” dedi. 
Hükümet, muhalefet, parti başkanları, vekiller, aileler, tüm KKTC’yi temsil eden bireyler olarak bugün Adıyaman’da olduklarını söyleyen Başbakan Üstel, şunları kaydetti:
“Adıyaman’da adalet arıyoruz. Çünkü bizim acımız büyüktür ve dinmeyecektir. Oteli inşa edenlerin gerekli cezayı almaları için adalet yerine gelene kadar davanın takipçisi olacağız.” 
Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvendiklerini vurgulayan Başbakan Üstel, beklentilerinin, üçüncü raporun en kısa zamanda hazırlanarak, otel sahiplerinin olası kastla yargılaması olduğunun altını çizdi.
 
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