Başbakan Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın ortak basın toplantısı

Başbakan Üstel: “Dr. Suat Günsel Camii Kıbrıs Türklerinin, adaya kazandırdığı en büyük eserlerden biri”

Başbakan Ünal Üstel, "Dr. Suat Günsel Camii’nin Kıbrıs Türkü’nün ülkeye kazandırdığı en büyük eserlerden biri olduğunu" söyledi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, "Camii’nin Kıbrıs Türkünün neler yapabileceğinin göstergesi olduğunu" ifade etti.



Başbakan Ünal Üstel ile Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanında ortak basın toplantısı düzenledi.



Ünal Üstel konuşmasında, “Kıbrıs Türk Halkı ile milletimizin, sevinçlerinin bir, hüzünlerinin bir olduğunu hep vurguluyorum. Allah’ın izni ile bugün de o sevinçlerden birini yaşayacağız” dedi.



Tasarımı, mühendisliği ve tüm işçiliği ile Kıbrıs Türkleri tarafından inşa edilen Dr. Suat Günsel Camii'nin, “Kıbrıs Türklerinin, adaya kazandırdığı en büyük eserlerden biri” olma özelliğini taşıdığını kaydeden Üstel, “Kendi Bayrağının gölgesi altında, minarelerinde ezan seslerinin susmadığı, susturulamadığı, güven ve huzur içinde yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu Kıbrıs Türkü çok iyi bilmektedir. O en zorlu günlerde bile, Kıbrıs Türkü, bayrağını ve kuranını, yatağının başından hiç ayırmamış, hiç bir tehdit ve şantaja boyun eğmemiş, bayrağından, inançlarından ve milletinden asla vazgeçmemiştir. Bizler bu topraklarda, tarihin her döneminde, değerlerimizin ve inançlarımızın yılmaz bekçileri olduk” dedi.



Kıbrıs Türk Halkı olarak, bu değerlere sonuna kadar sahip çıkmaya ve onları bu topraklarda ilelebet yaşatmaya devam edeceklerini ifade eden Üstel, Filistin halkının, bugün, Kıbrıs Türkünün geçmişte verdiği mücadeleyi verdiğini, her zaman Filistin halkının yanında olduklarını kaydetti.



Türkiye devletinin yöneticilerinin KKTC ziyaretlerinin Kıbrıs Türkü için her zaman çok önemli olduğunu ve güç verdiğini ifade eden Üstel, “Bu ziyaret de bizler için son derece önemlidir. Saygıya, sevgiye, güvene, kardeşliğe dayalı ilişkilerimiz ve yüzyıllara dayanan gönül akdimiz gerçektir, samimidir” dedi.



"Kıbrıs Türkünün bu coğrafyada, huzur ve güven içerisinde, bayraklarının gölgesinde, minarelerde ezan sesleri susmadan yaşıyorsa bunun Anavatan Türkiye sayesinde olduğunu" belirten Üstel, “Anavatanımızdan, milletimizden Allah razı olsun” dedi.



Ziyarette, "yeni Türkiye Yüzyılının en büyük projesi" olacak olan elektrik projesinin de ele alınacağını söyleyen Üstel, bugün sağlıktan eğitime, tarımdan ulaştırmaya, turizmden enerjiye, gençlerden, kadınlara, sanayiden, iş dünyasına varıncaya kadar, KKTC'yi kalkındıracak tüm projeleri de ele alacaklarını, Mesarya’da bazı köyleri ziyaret edeceklerini kaydetti.



-Yılmaz



TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz basın toplantısında, KKTC’nin önemli bir dönemden geçmekte olduğunu, 2023’te KKTC’nin kuruluşunun 40’ıncı yılını kutladıklarını, bu yıl ise Barış Harekatının 50’nci yılının kutlanacağını, bu vesile ile bu tarihi gelişmelerde katkısı olanları yad etmek istediğini ifade etti.



KKTC’nin bir taraftan bağımsız ve egemen bir devlet olarak yoluna devam ederken, bir taraftan da refahını arttırma mücadelesi içinde olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti olarak her iki yolda da Kıbrıs Türkünün yanında durduklarını ve durmaya devam edeceklerini ifade etti.



Dr. Suat Günsel Camii’ne atıfta bulunan Yılmaz, “Çok önemli bir eser. Camiler gibi eserler, abidevi eserler bir topluma vurulan mühürlerdir… Bu Camii Kıbrıs Türkünün neler yapabileceğinin bir göstergesidir. İstediğinde, iradesini ortaya koyduğunda neleri başarabileceğinin çok güzel somut göstergesidir. Bir taraftan da Kıbrıs Türkünün medeniyetini, tarihini ve kültürünü gelecek nesillere taşıyacak bir semboldür” dedi. Yılmaz, Camii’nin Kıbrıs Türkünün, KKTC’nin geleceğine olan güveninin de göstergesi olduğunu ifade etti.



Cevdet Yılmaz, ziyaret sırasında KKTC ile TC arasında elektrik bağlantısı da dahil mali ve ekonomik işbirliği alanlarında pek çok konunun da ele alınacağını ve köy ziyaretlerinde bulunacaklarını ifade etti.



Yeni Ercan Havalimanı’na da değinen Yılmaz, seferlerde yüzde 35 artış yaşandığını söyledi. Yılmaz, “Birleri KKTC’yi Dünyadan koparmaya çalışıyor olabilir ama bunu başaramayacaklar. Onlar bir kapıyı kapatırsa biz başka bir kapı açacağız, KKTC dünya ile bütünleşmeye devam edecek. Ercan KKTC’nin adeta bir vitrini oldu” dedi.