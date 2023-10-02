Başbakan Üstel hükümet adına konuştu

“Halkın beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek yasaları birer birer geçirmeye kararlıyız”

Meclis Genel Kurulu'nun yeni yasama yılındaki ilk toplantısında hükümet adına söz alan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nin 10. dönem, 3. yasama yılının ilk birleşiminin hayırlı olmasını temenni etti.

Dış politik gelişmelerle ilgili parti ve hükümetin görüşleri hakkında bilgi veren Başbakan Üstel, KKTC’nin önemli bir dönemden geçtiğini söyledi.

Üstel, yaklaşık bir buçuk yıldır iktidarda olduklarını ifade ederek, bu süre içinde Cumhuriyet Meclisi’nde uzun zamandır bekleyen ve ülkenin ihtiyacı olan reform nitelikli yasaları Meclis'ten geçirdiklerini kaydetti.

Başbakan Üstel, yeni dönemde de ülkede sağlanan istikrar sayesinde yarım kalan projeleri bitirerek, yeni dönemde ülkenin ihtiyacı olan yeni projelere imza atacaklarını söyledi.

Türkiye ile imzalanan İktisadi, Mali İşbirliği Protokolleri ile projelerin hayata geçirileceğine işaret eden Başbakan Üstel, yeni dönemde bekleyen reform projelerini de tamamlayacaklarını kaydetti.

Ülkede yaşanan enerji sorununda Anavatan Türkiye ile kabloyla enerji gelmesi için ön protokolün imzalandığını, Ercan Havalimanı’nın açıldığını, altyapı çalışmaları çerçevesinde yarım kalan yolların bitirildiğini, bazılarını bitirme noktasına getirdiklerini anlatan Başbakan Üstel, Türk Lirası'ndaki değer kaybından oluşan gelir kaybının önlenmesi amacıyla ödemelerin günü gününe yapıldığını, hayat pahalılığını ise yılda 3'e çıkarma kararı aldıklarını aktardı.

Başbakan Ünal Üstel, sosyal yardım alanlar ve engelli maaşı alanlar için de birtakım artışlar yapıldığını belirterek, "ilk evim kredisi" gibi desteklerin gerçekleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini, sanayici ve iş adamlarına destek projelerinin sürdüğünü kaydetti.

Halkın beklediği yasaların komitelerden geçirildiğini, yeni dönemde de Meclis'ten geçirileceğini ifade eden Başbakan Ünal Üstel, çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla imar planının yeniden gözden geçirilmesi için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Başbakan Üstel, kalkınma planının yapılması için gerekli ihtisas komisyonlarının nerelerden oluşacağının belirlenmesi için de çalışmaların başladığını anlatarak, uzun zamandır yol güvenliği için tehlike arz eden yollardaki ışıklandırma sorunları için bir çalışma başlattıklarını, halkın beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek yasaları birer birer geçirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Üstel, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın çağrısını selamladı.

Başbakan Ünal Üstel, Meclis’in yeni döneminin hayırlı olması dileklerini de sözlerine ekledi.

